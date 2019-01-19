ГРАФИК: В избирательном списке какой партии самая большая доля женщин? На последнем месте Isamaa

На первом месте Партия зеленых, где из 125 кандидатов почти половина — 56 человек — женщины, что составляет 44,8% от всех кандидатов. На втором месте "Ээсти 200" — 51 женщина (40,8%), а на третьем "Богатство жизни" — 39,7%. Стоит отметить, что в их списке всего 73 кандидата, и 29 из них — женщины.

Крупные партии заметно отстают. У Социал-демократической партии 46 кандидатов-женщин (36%), у Партии реформ — 38 (30,4%), у Центристской партии — 35 (28%). EKRE имеет в своем списке 26 женщин (20,8%), а меньше всего женщин привлекла в свои списки Isamaa — 24 (19,2%).