ГРАФИК: В эстонских тюрьмах чуть более 2600 заключенных. Смотрите, как менялось их число в последнее десятилетие

Больше всего заключенных в Тартуской тюрьме — 934. Из них 863 — осужденные, 71 — те, в отношении которых судебное решение еще не принято.

В Вируской тюрьме 776 заключенных (725 — осужденные, 51 — под арестом).

В Таллиннской тюрьме 701 заключенный, отбывают приговор суда из них — 463, находятся под арестом — 238.

На рубеже 2017-2018 годов из каждых 100 тысяч жителей Эстонии 206 человек находились в тюрьмах и арестных домах. В среднем в Евросоюзе этот показатель составляет — 124 заключенных на 100 тысяч жителей. Больше всего в ЕС заключенных год назад было в Чехии (212).

Год от года число заключенных в Эстонии снижается. Например, в 2008 году в республике было 3656 заключенных (2666 — осужденных, 990 — арестованных). То есть за 10 лет их стало на 1000 меньше.