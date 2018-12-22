ГРАФИК: В эстонских тюрьмах чуть более 2600 заключенных. Смотрите, как менялось их число в последнее десятилетие

По данным министерства юстиции, на данный момент в эстонских тюрьмах содержится 2614 заключенных, из которых 2054 — уже осуждены, а 560 — пока только арестованы.
Больше всего заключенных в Тартуской тюрьме — 934. Из них 863 — осужденные, 71 — те, в отношении которых судебное решение еще не принято.
В Вируской тюрьме 776 заключенных (725 — осужденные, 51 — под арестом).
В Таллиннской тюрьме 701 заключенный, отбывают приговор суда из них — 463, находятся под арестом — 238.
На рубеже 2017-2018 годов из каждых 100 тысяч жителей Эстонии 206 человек находились в тюрьмах и арестных домах. В среднем в Евросоюзе этот показатель составляет — 124 заключенных на 100 тысяч жителей. Больше всего в ЕС заключенных год назад было в Чехии (212).
Год от года число заключенных в Эстонии снижается. Например, в 2008 году в республике было 3656 заключенных (2666 — осужденных, 990 — арестованных). То есть за 10 лет их стало на 1000 меньше.
Смотрите график, показывающий, как менялось число заключенных в ЭР год от года. Черная кривая — общее число, красная — осужденные, желтая — арестованные.