ГРАФИК: В Эстонии насчитывается около 100 000 пенсионеров по нетрудоспособности

Из обнародованного сегодня аудита Госконтроля следует, что в Эстонии насчитывается семь самоуправлений, в которых на каждую тысячу достигших трудоспособного возраста жителей приходится более 300 пенсионеров по нетрудоспособности.

По состоянию на начало 2016 года в Эстонии насчитывалось 97 459 пенсионеров по нетрудоспособности. Их количество в период 2005-2015 гг. увеличилось на 61%. В 2015 году 14 490 человек впервые получили полую потерю трудоспособности.

Более всего — 404 — пенсионеров по нетрудоспособности на тысячу жителей трудоспособного возраста насчитывается в волости Касепяэ в Йыгевамаа. Далее следуют город Муствеэ (Йыгевамаа), волость Микитамяэ (Пыльвамаа), волость Пейпсияэре (Тартумаа), город Мыйзакюла (Вильяндимаа), город Ряпина (Пыльвамаа) и город Калласте (Тартумаа).

Самым ”трудоспособным” оказался Рухну, где на тысячу жителей трудоспособного возраста приходится всего 19 пенсионеров по нетрудоспособности. Правда, по состоянию на 1 января прошлого года на острове насчитывалось всего 138 жителей.

Читать еще

В Таллинне на тысячу жителей трудоспособного возраста приходится 69 пенсионеров по нетрудоспособности. Всего в городе по состоянию на начало прошлого года проживало 423 420 человек, из них 18 674 — пенсионеры по нетрудоспособности. Несмотря на то, что по ”трудоспособности” город находится в первых рядах рейтинга, количество пенсионеров по нетрудоспособности тут все же самое большое из всех самоуправлений. Далее следуют Нарва с 7666 пенсионерами по нетрудоспособности (соотношение к трудоспособному населению — 213), Тарту с 7225 пенсионерами по нетрудоспособности (соотношение к трудоспособному населению — 127) и Кохтла-Ярве с 5527 пенсионерами по нетрудоспособности (соотношение к трудоспособному населению — 246).

Всего в Эстонии примерно 100 000 пенсионеров по нетрудоспособности, и это число в последнее десятилетие росло быстрее, чем в других странах ОЭСР. Госконтроль отмечает, что прежняя система не удовлетворяла ни людей с потерей трудоспособности, ни работодателей, ни государство, поэтому была начата реформа трудоспособности.

Ежегодно на пенсии по потере нетрудоспособности и льготы по социальному налогу для работающих людей с потерей трудоспособности уходит более 300 млн евро.