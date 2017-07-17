17.07.2017, 17:20

ГРАФИК: В Эстонии 40 000 человек поют в хорах и 23 000 — танцуют народные танцы

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Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017
Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017Foto: Andres Putting

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии очень много молодых людей, которые занимаются народными искусствами — и число их все время растет.

Департамент в своем блоге написал, что в 2016 году в Эстонии было около 40 000 молодых людей, занимающихся в народных хорах, и 23 000 тех, кто занимается народными танцами. На обе сферы вместе приходится около полутора тысяч коллективов.

Народные танцы становятся с годами все популярнее среди детей и молодежи. За последние девять лет число коллективов народного танца выросло на 25%.

Львиную долю певцов в хорах составляют молодые люди и дети (72%). В прошлом году таких было 29 000 человек.

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