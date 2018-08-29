ГРАФИК: В августе Партия реформ утратила лидерство в рейтинге партий, на первое место вышли центристы

Выйти на первое место в рейтинге центристам удалось за счет продолжающегося падения популярности теперь уже экс-лидера политических предпочтений избирателя, оппозиционной парламентской Партии реформ. В июне реформистов поддерживали 28%, а в августе — уже 25% избирателей, в апреле рейтинг Партии реформ поднялся до отметки в 33%, но затем начался спад, который продолжается до сих пор.

В августе выросла популярность EKRE — за нее готовы были отдать свои голоса 19 процентов опрошенных.

Нарастила в августе популярность и Социал-демократическая партия — если в июне за нее готовы были проголосовать всего девять процентов опрошенных, то теперь уже 11 процентов.