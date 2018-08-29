ГРАФИК: В августе Партия реформ утратила лидерство в рейтинге партий, на первое место вышли центристы

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то 27 процентов избирателей отдали бы свои голоса Центристской партии, следует из свежего опроса фирмы Turu-Uuringute по заказу телерадиовещательной корпорации ERR, сообщает rus.err.ee.
Выйти на первое место в рейтинге центристам удалось за счет продолжающегося падения популярности теперь уже экс-лидера политических предпочтений избирателя, оппозиционной парламентской Партии реформ. В июне реформистов поддерживали 28%, а в августе — уже 25% избирателей, в апреле рейтинг Партии реформ поднялся до отметки в 33%, но затем начался спад, который продолжается до сих пор.
В августе выросла популярность EKRE — за нее готовы были отдать свои голоса 19 процентов опрошенных.
Нарастила в августе популярность и Социал-демократическая партия — если в июне за нее готовы были проголосовать всего девять процентов опрошенных, то теперь уже 11 процентов.
По-прежнему на границе избирательного порога находится партия "Отечество" (Isamaa) — эту партию поддерживает всего 5 процентов респондентов.