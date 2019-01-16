ГРАФИК: У каких партий финансы поют романсы? Центристы имеют 135 тысяч евро долга, который может вырасти в разы

Согласно данным Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), из крупных партий в минусе находятся Центристская партия, Социал-демократическая партия и Партия зеленых. Центристы еще не представили данные за последний квартал, а их долги могут возрасти в разы в связи с текущими судебными разбирательствами.
Тем временем лучше всего финансовые дела идут у Isamaa. Свободная партия и EKRE также в плюсе, как и Партия реформ, испытывавшая на протяжении долгого периода времени финансовые трудности.
Центристская партия до сих пор не предоставила экономические данные за четвертый квартал, но финансовая ситуация вряд ли улучшилась — долги, скорее всего, даже выросли в связи с текущими судебными тяжбами. Партия в различных судебных инстанциях оспаривает запрещенные пожертвования, сумма которых достигает до 110 000 евро.
Также в отношении партии идет одно масштабное финансовое производство на сумму 1,27 млн евро, детали которого пока не обнародованы.