ГРАФИК: Таави Аас — самый популярный кандидат в мэры Таллинна, его поддерживает более 50% неэстонцев

По данным находящегося в распоряжении Eesti Päevaleht опроса Emor, 506 респондентов (31,9%) считают, что пост мэра Таллинна лучше всего подошел бы Таави Аасу (Центристская партия). На втором месте — Райнер Вакра (Социал-демократическая партия) с 14,6%, на третьем — Кристен Михал (Партия реформ) с 11,4%. Мартина Хельме (EKRE) поддержало 8%, а Райво Аэга (IRL) — 5,8%.

Опрос проводился с 8 по 15 сентября. 28,2% респондентов не смогли сказать, кого бы они хотели видеть на посту мэра, или, может, предпочитают кого-то другого.

Среди эстонцев самым популярным кандидатом стал Вакра. Его предпочитает 23,1% респондентов-эстонцев и лишь 5,5% респондентов иной национальности. Хельме, Михала и Аэга также поддерживают, в основном, избиратели-эстонцы. Их поддержка со стороны избирателей других национальностей маргинальна. А вот Ааса, напротив, предпочитают именно неэстонцы (54,8%). Среди эстонцев поддержка Ааса довольно скромна: в кресле градоначальника его хочет видеть лишь один из десяти.

Graafik

Свои предпочтения не смогли озвучить прежде всего респонденты-неэстонцы (35,3%). Избирательный союз Эдгара Сависаара и ”Деловой Таллинн” кандидата еще не выдвинули.

”Я не отношусь к этой поддержке как к само собой разумеющемуся. Во имя доверия приходится постоянно напрягаться, — прокомментировал результаты опроса Таави Аас. — Мы выбрали более спокойный, не противопоставляющий подход. Позитивный посыл работает. Люди хотят слышать о развитии города по существу, а не очернение других”.

Выборы в местные самоуправления состоятся 15 октября.