ГРАФИК: Среднестатистический эстонский мужчина за 80 лет стал выше на 10 см и тяжелее на 15 кг

В 1933 году в Eesti Päevaleht вышла новость, в которой обнародовали рост и вес молодых солдат, а в 1934 году опубликовали антропометрические показатели студентов Тартуского университета. Аналогичная статистика также есть за 2003 и 2012 годы. Как и следовало ожидать, результаты сравнения показали, что сегодняшние эстонцы выше и тяжелее, чем прежде.

В 1933 году среднестатистический эстонский молодой человек был ростом 171,2 сантиметра и весил 67,38 килограмма. Чтобы это узнать, измерили и взвесили 7812 эстонских солдат, эта выборка была больше и исследование точнее, чем в случае студентов. Правда, в это исследование не были вовлечены женщины, потому что в то время их не было среди солдат.

По результатам второго исследования, средний рост эстонских студентов-мужчин был 173,77 сантиметра, а женщин — 161,07 сантиметра. В качестве среднего роста эстоноземельцев в то время было предложено 172,5 сантиметра у мужчин и 160 сантиметров у женщин.

По данным газеты, средний вес студентов в то время превышал средний вес эстоноземельцев — у мужчин он достигал 66,95 килограмма, а у женщин — 59,25.

Также пришли к выводу, что как среди мужчин, так и среди женщин самый высокий рост был у детей промышленников и фрилансеров. За ними следовали дети чиновников. Среди мужчин одними из самых высоких были также дети торговцев,а среди женщин — дети родителей, живущих за счет капитала.

По данным университета, самыми низкими оказались сыновья и дочери мелких хуторян. Среди мужчин меньший рост оказался также у детей рабочих. Дочери более низкого роста росли в семьях торговцев.

Эти выводы писавший счел скорее влиянием селективных и наследственных факторов.

Женщина на пляже Пирита, 1930 г. Foto: Christin, Rostislav

В 2003 году Эстонское общество статистики опубликовало схожее исследование, и в этот раз изучили мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет за 1998-2001 годы. В общей сложности собрали данные около 1350 женщин и 500 мужчин.

Исследование показало, что средний эстонский мужчина был ростом 180,29 сантиметра и весил 77,75 килограмма. Вес варьировался от 50 до 123 килограмм, самыми тяжелыми были мужчины в возрасте около 26 лет, а самыми легкими — 19-летние. По данным исследования, самый низкорослый мужчина был ростом 160 сантиметров, самый высокий — 196,4 сантиметра.

Средняя эстонская женщина тогда была ростом 167,22 сантиметра и весила 60,36 килограмма, ее рост оставался в промежутке 144,2-191,7 сантиметра и вес — 39,2-103,6 килограмма. В среднем самые легкие женщины были в возрасте 21 года, а самые тяжелые — 28 лет.

Баскетбольная игра в Раквере, 2012 г. Foto: Tanel Meos

По данным, опубликованным Департаментом статистики, по состоянию на 1 января 2012 года мужчина в возрасте 15-44 лет был ростом в среднем 181 сантиметр и весил 82 килограмма. Женщины того же возраста были ростом в 167 сантиметров и весили около 65 кг.

На графике можно увидеть, что примерно за 80 лет средний рост мужчин в среднем вырос чуть больше, чем на 10 сантиметров, у женщин — на 7 сантиметров. По весу мужчины поправились примерно на 15 килограммов, а женщины — примерно на 5 килограммов.