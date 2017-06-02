ГРАФИК: Смотрите, у каких политиков самый высокий доход

Согласно обнародованным декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас.

За ним следуют другой вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, член Рийгикогу и бывший руководитель Полиции безопасности Райво Аэг и бывший главнокомандующий Силами обороны Антс Лаанеотс.

В случае с президентом Керсти Кальюлайд следует принимать во внимание, что в таблице отмечен лишь полученный в Эстонии доход. На своей декларации Кальюлайд отдельной графой вынесла 275 718,55 евро, полученные ею в качестве члена Европейской счетной палаты.