ГРАФИК: Смотрите, у каких политиков самый высокий доход

Согласно обнародованным декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас.
За ним следуют другой вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, член Рийгикогу и бывший руководитель Полиции безопасности Райво Аэг и бывший главнокомандующий Силами обороны Антс Лаанеотс.
В случае с президентом Керсти Кальюлайд следует принимать во внимание, что в таблице отмечен лишь полученный в Эстонии доход. На своей декларации Кальюлайд отдельной графой вынесла 275 718,55 евро, полученные ею в качестве члена Европейской счетной палаты.
Tallinn, Квартира, 47 474 EUR
Maardu, Дом, 198 000 EUR
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