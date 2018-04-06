06.04.2018, 12:30

ГРАФИК: Смотрите, какими дорогими авто владеет подозреваемый в коррупции Винк при своей довольно скромной зарплате

 (28)
rus.delfi.ee
EST 5

Позавчера с разрешения суда по подозрению в коррупции под стражу был заключен заместитель директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яанус Винк.

Выяснилось, что подозреваемый, несмотря на довольно скромную зарплату любит роскошную жизнь и располагает автопарком с дорогими моделями. Смотрите график!

В кулуарах поговаривают, что на зарплату, которую получал Винк от TLT, можно было разве что оплачивать топливо и обслуживание Lamborghini.

Также Винк владеет множеством квартир по всему городу.

Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.

На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

06.04.2018
Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.
Подробнее

Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?

06.04.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе дала интервью британскому телеканалу Channel 4. Ее, помимо прочего, спросили: верит ли она, что за отравлением Скрипалей стоит напрямую Россия?
Подробнее

-20% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
127,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106812001
128,70 €
77,22 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €

Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"

06.04.2018
Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж.
Подробнее


”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

06.04.2018
Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ