ГРАФИК: Смотрите, какими дорогими авто владеет подозреваемый в коррупции Винк при своей довольно скромной зарплате

Позавчера с разрешения суда по подозрению в коррупции под стражу был заключен заместитель директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яанус Винк.

Выяснилось, что подозреваемый, несмотря на довольно скромную зарплату любит роскошную жизнь и располагает автопарком с дорогими моделями. Смотрите график!

В кулуарах поговаривают, что на зарплату, которую получал Винк от TLT, можно было разве что оплачивать топливо и обслуживание Lamborghini.

Также Винк владеет множеством квартир по всему городу.

Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.

На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).