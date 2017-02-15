ГРАФИК: Сколько лет пенсионерам по нетрудоспособности и чем они больны

В позапрошлом году было впервые принято решение о нетрудоспособности в отношении 14 500 человек, большинство из которых были в возрасте 30–59 лет. Чаще всего основным диагнозом признанных постоянно нетрудоспособными людей были заболевания опорно-двигательной системы и соединительной ткани.

Людей, в отношении которых приняли решение о нетрудоспособности, то есть посчитали, что человек нетрудоспособен на 10–100 процентов, в 2015 году было в общей сложности 14 449. Из них 53%, то есть 7730, были мужчины и 47%, то есть 6719, — женщины, выясняется из приложения опубликованного Госконтролем аудита.

Большинству из них (90%) установили постоянную нетрудоспособность на 40-100 процентов, это означает, что при наличии трудового стажа они также имеют право получать пенсию по нетрудоспособности. Чаще всего устанавливали потерю трудоспособности на 40%, за ними следовали 80% и 50%.

Большинству (75%) впервые признанных нетрудоспособными людей 30-59 лет, самая большая возрастная группа впервые признанных нетрудоспособными — 45-54 года. В то же время, если смотреть по пять лет, то больше всего признанных нетрудоспособными все-таки среди 55-59-летних.

Наиболее распространенные диагнозы при первом установлении нетрудоспособности — заболевания опорно-двигательной системы и соединительной ткани, расстройства психики и поведения и заболевания органов кровообращения. По меньшей мере одно из входящих в эти три группы заболеваний было у 8803 ли (56%).