ГРАФИК: С начала сезона грипп унес жизни 25 человек

На прошлой неделе в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей ко врачу обратились 6595 человек. От гриппа умерло 2 пациента. Всего в этом сезоне вирус унес жизни 25 человек.
45% из обратившихся на прошлой неделе к врачу пациентов составили дети.
По уточненным данным E-Tervise SA, с начала сезона было госпитализировано 875 пациентов, половина из которых были старше 65 лет. Двое человек скончались. Все они входили в группу риска (возраст и хронические заболевания), никто из них не был вакцинирован.
Ниже приведена статистика за весь сезон:
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