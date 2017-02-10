ГРАФИК: С начала сезона грипп унес жизни 25 человек

На прошлой неделе в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей ко врачу обратились 6595 человек. От гриппа умерло 2 пациента. Всего в этом сезоне вирус унес жизни 25 человек.

45% из обратившихся на прошлой неделе к врачу пациентов составили дети.

По уточненным данным E-Tervise SA, с начала сезона было госпитализировано 875 пациентов, половина из которых были старше 65 лет. Двое человек скончались. Все они входили в группу риска (возраст и хронические заболевания), никто из них не был вакцинирован.

Ниже приведена статистика за весь сезон: