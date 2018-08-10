10.08.2018, 07:45

ГРАФИК: Роды в возрасте за 50. Сколько случаев было зарегистрировано в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 6

На днях издание Eesti Ekspress написало о 65-летнем режиссере Ильмаре Таска и его 51-летней жене Хилле Карм, которые стали родителями близнецов.

Представленный вашему вниманию график создан на основании данных Института развития здоровья. Всего в период с 1992 по 2017 гг в Эстонии было зарегистрировано 9 случаев, когда возраст роженицы превышал 50 лет.

Если говорить в общем, то средний возраст рожениц с течение времени существенно вырос. Если, например, в 1992 году роженицы в возрасте 40-44 составляли 1,3% (237) от всех рожениц, то в прошлом году этот показатель составлял уже 4,5% (609).

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