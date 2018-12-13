ГРАФИК РЕЙТИНГА ПАРТИЙ: Разрыв между Партией реформ и EKRE сокращается, Центристы лидируют

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 31% респондентов, за Партию реформ — 21%. За месяц поддержка центристов и реформистов упала на 2%.

На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия которую в декабре были готовы поддержать 18% определившихся с выбором избирателей — на 3% больше, чем в ноябре.

Рейтинг Социал-демократической партии вырос на один процентный пункт до 8%. Поддержка Isamaa не изменилась, оставшись на уровне 5%.