13.12.2018, 11:25
ГРАФИК РЕЙТИНГА ПАРТИЙ: Разрыв между Партией реформ и EKRE сокращается, Центристы лидируют
В декабре наиболее стремительно выросла поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а самой популярной политической силы продолжает оставаться Центристская партия, передает rus.err.ee.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 31% респондентов, за Партию реформ — 21%. За месяц поддержка центристов и реформистов упала на 2%.
На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия которую в декабре были готовы поддержать 18% определившихся с выбором избирателей — на 3% больше, чем в ноябре.
Рейтинг Социал-демократической партии вырос на один процентный пункт до 8%. Поддержка Isamaa не изменилась, оставшись на уровне 5%.
Избирательный порог в 5% в декабре преодолела и новая партия "Эстония 200", которую готовы поддержать 7% избирателей.