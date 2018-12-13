13.12.2018, 11:25

ГРАФИК РЕЙТИНГА ПАРТИЙ: Разрыв между Партией реформ и EKRE сокращается, Центристы лидируют

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rus.delfi.ee
EST 6
Keskerakond tutvustas Tondiraba jäähallis Pirita, Kesklinna, Lasnamäe esinumbrit ning kandidaate
Foto: Rauno Volmar

В декабре наиболее стремительно выросла поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а самой популярной политической силы продолжает оставаться Центристская партия, передает rus.err.ee.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию были бы готовы проголосовать 31% респондентов, за Партию реформ — 21%. За месяц поддержка центристов и реформистов упала на 2%.

На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия которую в декабре были готовы поддержать 18% определившихся с выбором избирателей — на 3% больше, чем в ноябре.

Рейтинг Социал-демократической партии вырос на один процентный пункт до 8%. Поддержка Isamaa не изменилась, оставшись на уровне 5%.

Избирательный порог в 5% в декабре преодолела и новая партия "Эстония 200", которую готовы поддержать 7% избирателей.

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