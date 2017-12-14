14.12.2017, 13:50

ГРАФИК: Рейтинг Юри Ратаса как премьер-министра упал до рекордно низкой отметки

 (22)
rus.delfi.ee
EST
ГРАФИК: Рейтинг Юри Ратаса как премьер-министра упал до рекордно низкой отметки
Foto: Hendrik Osula

Если ранее средняя оценка результатов работы премьер-министра Юри Ратаса, показанная в ходе опросов, проведенных Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, не опускалась ниже 3,23 баллов (а в лучше времена достигала 3,39), то в декабре упала до рекордных 3,18.

Опрос проводился с 22 ноября до 5 декабря и пришелся на непростые для правительства времена (неразбериха с государственным бюджетом, налоговыми изменениями, алкогольным акцизом, бесплатным общественным транспортом в регионах).

Graafik: Toom Tragel

”Важным событием, повлиявшим за здоровье правительства и Центристской партии, могло стать и задержание бывшего руководителя HKScan и нынешнего спутника жизни министра экономики Кадри Симсон Теэта Соорма”, — сказал руководитель исследования Юхан Кивиряхк.

ТОП

Несмотря на то, что возвращение эстонских судовых охранников из Индии могло положительно сказаться на рейтинге, цифры все же показывают четкое падение.

В опросе приняли участие 1011 человек.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
73 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
65 000€
Tallinn, Квартира
219 000€
Saue vald, Дом
149 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Ülenurme vald, Дом
138 900€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
73 000€
Tallinn, Квартира
131 990€
Tallinn, Квартира
98 990€
Tallinn, Квартира
90 990€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии