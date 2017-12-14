ГРАФИК: Рейтинг Юри Ратаса как премьер-министра упал до рекордно низкой отметки

Если ранее средняя оценка результатов работы премьер-министра Юри Ратаса, показанная в ходе опросов, проведенных Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, не опускалась ниже 3,23 баллов (а в лучше времена достигала 3,39), то в декабре упала до рекордных 3,18.

Опрос проводился с 22 ноября до 5 декабря и пришелся на непростые для правительства времена (неразбериха с государственным бюджетом, налоговыми изменениями, алкогольным акцизом, бесплатным общественным транспортом в регионах).

Graafik: Toom Tragel

”Важным событием, повлиявшим за здоровье правительства и Центристской партии, могло стать и задержание бывшего руководителя HKScan и нынешнего спутника жизни министра экономики Кадри Симсон Теэта Соорма”, — сказал руководитель исследования Юхан Кивиряхк.

Несмотря на то, что возвращение эстонских судовых охранников из Индии могло положительно сказаться на рейтинге, цифры все же показывают четкое падение.

В опросе приняли участие 1011 человек.