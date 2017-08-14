ГРАФИК: Рейтинг транслируемых в Эстонии русскоязычных каналов: ETV+ — на предпоследнем месте

Запущенный 29 сентября 2015 года русскоязычный канал ETV+ пока не смог существенно расширить свою аудиторию.

Председатель правления ERR Эрик Роозе признал, что статистика стабильно плачевна. ”Я нахожусь в должности два месяца и не могу комментировать, что тут происходило. В течение 2-3 лет мы должны суметь поднять эти цифры”, — сказал он.

Специалист по коммуникации и маркетингу ETV+ Даниил Иващенко отметил, что речь может идти о неточном методе исследования. ”Насколько мне известно, измерители находятся лишь у нескольких сотен человек, которые не менялись уже много лет. Мне кажется, их можно было бы постоянно менять”, — сказал он.

По словам же директора прибалтийского региона Kantar Emor Марго Вескимяги, результаты исследования не зависят от того, на протяжении какого времени люди являются участниками исследовательской панели. ”Также говорилось о том, что людей нельзя менять, так как в противном случае невозможно будет проследить долгосрочные тенденции”, — отметил он.

”Панель не является статичной. Любое изменение отображается и на панели. В нашей панели люди тоже перешли из свободного вещание в платное”, — подчеркнул Вескимяги.