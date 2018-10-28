ГРАФИК: Рейтинг ETV+ остается стабильно низким, зрителей привлекают лишь футбольные матчи

В июне 2016 года трансляция на ETV+ Чемпионата Европы по футболу привлекла к телеэкранами 1,3% зрителей. Этим летом проходивший в России Чемпионат мира по футболу помог каналу практически удвоить свое рекордной число зрителей — трансляции матчей привлекли 2,4% зрительской аудитории.

ETV+ сильно отстает по популярности от ПБК, несмотря на то, что на местном канале постоянно выходят новые программы, сериалы и фильмы. Еще весной государство выделило дополнительные 300 000 евро, чтобы сделать ETV+ в свободном доступе для всех телезрителей. И это в дополнение к годовому бюджету канала, который в этом году достигал трех млн евро.

В сравнении со всеми местными русскоязычными каналами ETV+ остается самым непопулярным. Этим летом он уступил даже Таллиннскому телевидению и 3+.