ГРАФИК: При переезде госучреждений из худших вариантов выбирается лучший

Напротив плана правительственной коалиции по выведению к концу 2019 года одной тысячи рабочих мест за пределы Таллинна на этой неделе появилась очередная ”галочка”, пишет Eesti Päevaeht.

Так, министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сообщила о том, что подведомственный ей Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) переводит 30 мест из столицы в Пярну. Министр государственного администрирования Яак Ааб отметил, что поставленная правительством цель выполнена на две трети, по остальному объему ведутся переговоры. По его словам, самую большую проблему представляет распределение в маленькие уезды. ”Нам нужно постараться, чтобы в центр каждого уезда ушло как минимум 30 рабочих мест”, — сказал он.

Многие министерства и их подразделения во имя сохранения рабочего мира пока не называют конкретные цифры и направления, однако на основании уже принятых решений можно сказать, что популярными являются те места, где у ведомства уже есть представительство, или, при наличии выбора, — Тарту и находящийся недалеко от Таллинна Рапла. Из двух зол выбирается меньшее.

Graafika: Toom Tragel

Руководитель EAS Ало Иваск в своем комментарии журналистам неоднократно подчеркивал политический характер данного решения, хотя сам перенос производится за счет самих учреждений. ”Несомненно, созданию пярнуского представительства будут сопутствовать расходы. Сейчас идет составление точной калькуляции”, — сказал он. В качестве положительного фактора Иваск назвал достаточное количество времени, выделенное на переезд, что поможет, вероятно, избежать или минимизировать сокращения в головной конторе.

Согласно весеннему решению, перераспределение ведомств ложится на плечи Riigi Kinnisvara AS, которое вместе с министерствами проводит анализ возможностей недвижимости конкретных уездных центров и городов. По плану разные госучреждения могут быть размещены в одних и тех же зданиях. Реорганизация должна завершиться к концу 2019 года.