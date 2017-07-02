ГРАФИК: Председательство Эстонии — в цифрах

1 июля Эстония впервые стала председателем Совета Европейского союза. Страна-председатель меняется каждые полгода. Предшественницей Эстонии была Мальта, а мы передадим эстафетную палочку председательства Болгарии.

Стоит отметить, что три председательствующих подряд страны договариваются между собой, каким сферам на европейском уровне уделять больше внимания. Это обеспечивает сохранение важных тем в фокусе 18 месяцев подряд. Эстония входит в одно трио с Болгарией и Австрией.

Председательство Эстонии — в цифрах:

75 млн евро — составляет бюджет председательства Эстонии.

Самую большую часть бюджета составляют расходы на персонал — 41,4 млн евро.

23,3 млн евро — пойдет на организацию мероприятий.

5,4 млн евро — на коммуникацию и культурную программу.

1,6 млн евро — постоянное представительство Эстонии в Брюсселе.

3 млн — на экономические расходы.

Председательство помогут организовать и провести 1300 человек.

Около 1300 человек — персонал, который был нанят специально для организаии и проведения событий в рамках председательства.

20 мероприятий — организует Госканцелярия.

Более 200 мероприятий — проведут министерства.

Для раздачи на мероприятиях заказано: 46 тыс. блокнотов, 52 тыс. ручек, 51 800 бейджиков.

С 17 отелями заключили договоры о том, что там будут останавливаться делегаты.

4500 ночей в отелях забронировано.

32 000 человек — прогнозируемое число делегатов, для которых приготовят около 10 000 порций на ужин, 13 000 — на обед; а также 40 000 чашек кофе.

Наши балтийские соседи уже провели свои председательства: Литва — во второй половине 2013 года, Латвия — в первой половине 2015 года.

Расходы на председательство Латвии с Совете ЕС составили с 2013 по 2015 год 45 млн евро, и на организации удалось значительно сэкономить. Из запланированных на 2015 год расходов было сэкономлено более 15 млн евро, в 2014 году экономия составила 11,2 млн евро, а в 2013 году — 3,2 млн евро. Сэкономленные в 2015 году средства возвращены в госказну.

В Латвии прошло 197 мероприятий, в том числе десять неформальных совещаний министров, 44 конференции, 19 встреч на высшем уровне, в том числе саммит Восточного партнерства, и 114 встреч на уровне экспертов.

Бюджет председательства Литвы составил около 214 млн литов (около 62 млн евро).