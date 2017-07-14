ГРАФИК: Пора экономить? У партий в три раза меньше денег на рекламную кампанию, чем перед прошлыми выборами

Если сравнить, сколько денег потратили партии на кампанию перед местными выборами в 2013 году, с тем, какими средствами они согласно открытым данным располагают сейчас, то можно увидеть, что их кошельки заметно прохудились, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас четыре крупнейшие партии имеют всего 1,5 млн евро, в то время как перед прошлыми выборами на рекламу они потратили целых 4,5 млн.

Партнером Центристской партии на предстоящих выборах стало маркетинговое агентство Initiative. По словам его руководителя Индрека Соома, в этом году рекламы будет меньше. ”Если в прошлый раз за рекламу серьезно взялись уже весной, оставаясь в фокусе все лето и, конечно же, увеличивая объемы рекламы непосредственно перед выборами, то в этом году весна и лето заметно более скромные. Видно, что у некоторых крупных дельцов в этом году бюджет намного меньше, поэтому они сосредоточатся, прежде всего, на рекламе непосредственно перед выборами, начиная с середины августа”, — сказал он.

По мнению эксперта, несмотря на более ограниченный бюджет, парии и в этом раз могут неплохо показать себя, используя для этого более оригинальные и мудрые рекламные решения и лозунги, более точную нацеленность на аудиторию и смелые решения, которые дадут повод для обсуждения общественностью.

Политолог Тынис Саартс отметил, что между средствами на кампанию и результатами выборов существует научно установленная связь. ”Конечно, эта связь не один к одному. Если среди избирателей четко прослеживается спрос на новую политическую силу, то она может дойти до палаты представителей даже не имея много денег на предвыборную кампанию”, — сказал он, приведя в пример успех EKRE на парламентских выборах и хорошие результаты зеленых в 2007 году.

По словам председателя комиссии по надзору за финансированием партий Ардо Оясалу, в этом году они впервые будут сотрудничать с фирмой по мониторингу СМИ для того, чтобы отслеживать предвыборную рекламу партий. ”У нас есть небольшая база данных стоимости реклам, и мы будем сравнивать их с доступными данными”, — поведал Оясалу о планах по выявлению возможных случаев обмана. Это можно будет сделать и задним числом после предоставления партиями отчетов по расходам на кампании. ”Если где-то будут замечены аномалии, то мы более подробно рассмотрим конкретные случаи и выясним, во сколько обошлась кампания и кто ее финансировал”.

Вице-президент комиссии Каарель Таранд отметил, что уровень пожертвований партиям сейчас в два раза ниже, чем перед выборами в 2013 году. ”Кажется, что пожертвования практически сошли на нет и партии стали почти полностью финансируемыми из счет госбюджета структурами”, — сказал он.

Toom Tragel

Некоторые партии признались изданию, что подумывают о взятии кредита или об оплате расходов на рекламу частями.

Председатель Центристской партии Юри Ратас подробно говорить о финансовых делах не захотел, но из его слов можно заключить, что кампания центристов в этом году будет, действительно, более скромной. ”Я придерживаюсь принципа, что жить надо по возможностям. Кампании тоже надо проводить, исходя их своих возможностей”, — прокомментировал он.

Согласно открытым источникам, по состоянию на конец июня Партия реформ располагает немногим более 330 000 евро, что почти в шесть раз меньше, чем потраченные в 2013 году два миллиона. Тем не менее, по словам генерального секретаря партии Тыниса Кыйва, объемы нынешней кампании будут сопоставимы с объемами предыдущей. ”Важнее плакатов и реклам на выборах — лозунги и программа кандидатов. Важнее всего — прямое общение кандидатов с людьми, и это невозможно измерить деньгами и отобразить в отчете”, — отметил он. На вопросы о том, как со столь заметно прохудившимся кошельком партия намерена не опустить планку и планирует ли брать кредит, Кыйв не ответил, ссылаясь на предвыборную конкуренцию.

По словам генсека IRL Прийта Сибула, нынешняя кампания безусловно будет отличаться от предыдущей. ”На это есть несколько причин. Во-первых, количество местных самоуправлений заметно сократилось, в связи с чем кампания будет другой. Во-вторых, изменилась и сама кампания, которая с каждыми выборами становится все более персональной. Общей рекламы будет меньше, акцент будет ставиться на деятельности кандидатов”, — пояснил он.

По сравнению с прошлыми выборами бюджет Социал-демократической партии уменьшился почти в два раза, но, по словам генерального секретаря Кристена Канарика, они тоже не намерены существенно уменьшать объем и планируют потратить на кампанию около 500 000 евро. На прошлых выборах эта сумма составила более 700 000 евро, из которых около 200 000 евро составили личные расходы кандидатов. ”Да, финансирование уменьшилось, но мы очень хорошо справлялись”, — сообщил он.

Свободная партия на местные выборы в качестве партии не пойдет: ее члены будут баллотироваться по спискам избирательных союзов. Тем не менее, исполнительный директор партии Мярт Меэсак сказал, что это не означает исчезновения партии из поля зрения. Да, прямых расходов на кампанию у них быть не может, но на ”иную политическую деятельность” отведено около 50 000 евро.

По словам члена правления EKRE Мартина Хельме, часть расходов на кампанию партия совершила еще в конце прошлого года, потому что так было дешевле. Точную стоимость кампании Хельме называть не стал, но сказал, что будет потрачено чуть больше, чем перед парламентскими выборами в 2015 году.