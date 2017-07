ГРАФИК: Пора экономить? У партий в три раза меньше денег на рекламную кампанию, чем перед прошлыми выборами

Nelja aasta eest leidsid osad Tallinna keskerakondlastest ametnikud, et raha nappusel võib enesele valimisreklaami teha ka pealinna raha eest. Ujuda Sõle tänaval siiski veel ei saa, väike lootus on, et täpselt enne valimisi lastakse basseini vesi sisse.

Foto: Rauno Volmar