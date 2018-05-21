21.05.2018, 14:01

ГРАФИК: Поддержка Ратаса и Каллас сравнялась

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Поддержка Ратаса и Каллас сравнялась
Kõikide küsitletute peale kokku toetab Ratast maikuus 28% ja Kallast 20% vastanutest.Foto: Robin Roots/Õhtuleht

Из проведенного Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в мае подходящим кандидатом на пост премьер-министра Каю Каллас и Юри Ратаса считали по 24% респондентов избирательного возраста. Два месяца назад Каллас обгоняла Ратаса на 7%, месяц назад — на 2%, пишет Eesti Päevaleht.

Примечательно, что 13% избирателей Партии реформ видят в качестве премьера именно Ратаса, в то время как Каллас на посту премьера поддержало бы всего 5% сторонников Центристской партии.

Graafika: Toom Tragel

Количество неопределившихся респондентов уменьшилось с 29% против апрельских 34%.

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