ГРАФИК: Поддержка Ратаса и Каллас сравнялась

Kõikide küsitletute peale kokku toetab Ratast maikuus 28% ja Kallast 20% vastanutest. Foto: Robin Roots/Õhtuleht

Из проведенного Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в мае подходящим кандидатом на пост премьер-министра Каю Каллас и Юри Ратаса считали по 24% респондентов избирательного возраста. Два месяца назад Каллас обгоняла Ратаса на 7%, месяц назад — на 2%, пишет Eesti Päevaleht.