ГРАФИК: Побьет ли Сависаар рекорд? Его ”урожай голосов” на выборах в разные годы

Сегодня бывший лидер центристов Эдгар Сависаар сообщил, что будет принимать участие в местных выборах. На прошлых выборах в органы местного самоуправления 20 октября 2013 года он в качестве председателя Центристской партии набрал 39 979 голосов, что стало как личным рекордом Сависаара, так и самым высоким показателем в истории страны.

В 2009 году за Сависаара было отдано 38 974 голосов, в 2005 году — 16 834, в 2002 году — 14 547 и в 1999 году — 7186.

В 2011 году на выборах Рийгикогу он получил 23 000 голосов, в 2007 году — 18 003, в 2003 — 12 960, в 1999 — 14 320, в 1995 — 13 699, в 1992 — 4678.

Сависаар не уточнил, будет он баллотироваться по списку Центристской партии или по какому-нибудь альтернативному списку.

Смотрите таблицу. Выборы в парламент отмечены синим цветом, в местные смоуправления — желтым.