ГРАФИК: Переломы, ушибы, ссадины — случаи нападения на медработников с годами участились

В прошлом году Трудовая инспекция зарегистрировала 44 несчастных случая на рабочем месте, произошедших в секторе здравоохранения, которые были связаны с насилием, нападением или угрозами. Десять лет назад этих случаев было всего 19.

В секторе здравоохранения за десять лет зарегистрировано 275 связанных с насилием, нападением или угрозами несчастных случаев на рабочем месте. За десять лет количество нападений на медиков выросло.

Как правило, речь идет о пациентах с психологическими проблемами, людях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или просто о разозленных людях, которые напали на медиков. Обычно речь идет о несчастных случаях, закончившихся легкими травмами. В прошлом году три несчастных случая на рабочем месте закончились тяжелыми травмами.

"В таких несчастных случаях получают травмы заведующие деятельностью в учреждениях опеки лиц с умственными недостатками и особыми психическими потребностями. Вторая большая группа — это санитары и медсестры в стационарном лечении", — прокомментировала советник Трудовой инспекции по СМИ Кристель Абель.

Примеры из жизни. Пациент психиатрии напал на работника и сломал ему палец. Член бригады скорой помощи отправился на помощь другой бригаде, где был агрессивный пациент — работник получил удар в область лица, результатом которого стал перелом носа. Пришедший ночевать в ночлежку человек был заметно пьян и не подчинялся распоряжениям социального ассистента — в ходе драки работник получил перелом пальца и травму сухожилия.

Дерзкие нападения на глазах у медиков

Самое жестокое за последние годы нападение в больничных стенах произошло в больнице Висмари, где отправленный на лечение от наркотической зависимости молодой человек в 2015 году убил своего соседа по палате. У переведенного в больницу Висмари 44-летнего мужчины, как утверждается, были галлюцинации, и поэтому его привязали к кровати. Днем позже сосед по палате прижал к лицу прикованного мужчины подушку и задушил его простыней. Быстро доставленная в другую больницу жертва умерла. Историю делает еще более трагической обстоятельство, что жертва больше всего боялась наркоманов.

В 2013 году пьяный пациент сперва напал на работника скорой помощи и позднее на пытавшегося усмирить мужчину полицейского.

Закончившееся тремя пострадавшими нападение произошло в 2011 году в Раквере, где ставший агрессивным пациент напал в Раквереской больнице на двух работников больницы и одного пациента. У одного из работников больницы после нападения зафиксировали перелом пальца. У других зафиксировали вызванные ударами травмы. Стационарное лечение, к счастью, никому не понадобилось. Нападавший после буйства успокоился, и полиция увезла его.

В 2007 году в Нарвской больнице мужчина ударил врача в кабинете по лицу.

Воскресным утром в мае 2006 года пациент в Курессаареской больнице напал на работника медучреждения. Полиция доставила в арестантский дом мужчину средних лет.

В 2005 году пьяный мужчина в Таллинне напал на бригаду скорой помощи. У медиков зафиксировали ушиб головы, ушиб лица и глубокую рану на лице. Инцидент произошел в одном из казино в Старом городе Таллинна, где произошла драка. На месте оказали помощь пьяному 37-летнему Дмитрию, у которого в драке была рассечена бровь. Мужчину решили доставить в больницу на осмотр. По пути в больницу пациент неожиданно напал на помогавшую ему медсестру, ударив женщину кулаком в лицо. В то же время мужчина попытался выпрыгнуть из двигавшейся машины. Водитель остановил машину на улице Лийвалайа и отправился на помощь коллеге, но получил удар ногой в лицо, в результате которого на мгновение потерял сознание. В то же время у машины скорой помощи остановился случайный проезжающий, который задержал агрессивного мужчину.

В 2001 году беспомощно лежавший на земле на виду у вызвавших помощь мужчина напал на прибывшего на вызов врача скорой помощи. Лежавшему в Таллинне на Ярвеотса теэ неконтактному мужчине вызвали скорую помощь. Когда врач скорой помощи начал осматривать 27-летнего лежащего, тот вскочил, напал на врача и ударил его кулаком в челюсть. Работникам скорой помощи удалось усмирять по-прежнему желавшего драться пациента до тех пор, пока прибывшие охранники не задержали его. У отделавшегося после нападения ссадиной врача ничего серьезного не обнаружили, и он продолжил работу.