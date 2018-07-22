22.07.2018, 10:30

ГРАФИК: Переименование Кассы по безработице и Больничной кассы — на что именно потратят 865 000 евро

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Переименование Кассы по безработице и Больничной кассы — на что именно потратят 865 000 евро
Kollaaž

Возможное переименование Больничной кассы и Кассы по безработице стоит дорого и будет происходить в спешке, потому что новое название, согласно законопроекту Министерства социальных дел, должно начать действовать уже с 1 января 2019 года.

По расчетам Кассы по безработице, самую большую сумму потратят на смену вывесок, а Больничная касса считает, что больше всего уйдет на оповещение партнеров о переименовании.

На графике голубым отмечена общая сумма расходов, красным — смена идентитета, оранжевым — информирование, желтым — смена внешнего вида, зеленым — технологические решения, фиолетовым — другие обновления и снова голубым — расходы на рабочую силу.

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