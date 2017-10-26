ГРАФИК: Партии потратили на предвыборную кампанию более 4 млн евро

Несмотря на нехватку финансов, на предвыборную кампанию партии потратили чуть более 4 млн евро. Самые большие траты понесли Центристская партия и Партия реформ. Больше всего на голос одного избирателя ушло у IRL, меньше всего — у EKRE, пишет Eesti Päevaleht.

Как видно на графике, центристы потратили примерно на 0,5 млн евро больше, чем в 2013 году, EKRE — на 200 000 евро. Партия реформ и IRL, наоборот, потратили меньше: на 600 000 и 300 000 евро соответственно. Соцдемам кампания обошлась примерно в ту же сумму, что и перед прошлыми выборами.



Если принимать во внимание и избирательные союзы, то больше всего на одного избирателя потратил Союз Списка Сависаара и Делового Таллинна: 300 000 евро на 8562 полученных голосов, что в пересчете на один голос составляет 35 евро.