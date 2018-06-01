ГРАФИК: Основная часть доходов самых богатых политиков Эстонии не связана с политикой

Из эстонских топ-политиков больше всего получают те, у кого кроме основной работы есть и иные доходы.
Первую строчку в таблице занимает министр финансов Тоомас Тынисте, далее идут президент Керсти Кальюлайд и мэр Таллинна Таави Аас.
Из эстонских топ-политиков больше всего получают те, у кого кроме основной работы есть и иные доходы.
Первую строчку в таблице занимает министр финансов Тоомас Тынисте, далее идут президент Керсти Кальюлайд и мэр Таллинна Таави Аас.
Süsteemianalüütik-arendaja
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