19.04.2018, 11:05

ГРАФИК: Опрос: поддержка соцдемов упала до 6%, IRL не преодолевает избирательный барьер в 5%

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rus.delfi.ee
EST 4

В апреле резко — с 10% до 6% — снизилась популярность Социал-демократической партии.

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то 5%-ный избирательный порог не смогли бы преодолеть ни Свободная партия, за которую сейчас готовы отдать голоса всего 3% избирателей, ни IRL, которую поддерживают 4% респондентов — об этом свидетельствуют результаты свежего исследования фирмы Turu-uuringute, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Лидирующую позицию в рейтинге политических сил в апреле сохранила за собой Партия реформ — ее поддержка выросла за месяц на два процентных пункта и составляет 33%.

Центристская партия, которую продолжают поддерживать 26% избирателей, осталась на втором месте, а Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) в апреле поддерживали 14% избирателей, что на один процентный пункт больше, чем в марте.

Из внепарламентских партий, согласно опросу, 3% избирателей поддерживают "зеленых".

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