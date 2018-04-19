ГРАФИК: Опрос: поддержка соцдемов упала до 6%, IRL не преодолевает избирательный барьер в 5%

В апреле резко — с 10% до 6% — снизилась популярность Социал-демократической партии.

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то 5%-ный избирательный порог не смогли бы преодолеть ни Свободная партия, за которую сейчас готовы отдать голоса всего 3% избирателей, ни IRL, которую поддерживают 4% респондентов — об этом свидетельствуют результаты свежего исследования фирмы Turu-uuringute, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Лидирующую позицию в рейтинге политических сил в апреле сохранила за собой Партия реформ — ее поддержка выросла за месяц на два процентных пункта и составляет 33%.