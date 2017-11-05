05.11.2017, 14:15

ГРАФИК: Октябрь выдался дождливым — в некоторых местах побит рекорд по осадкам


rus.delfi.ee
EST
Vihm Tallinnas
Pilt on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

За довольно дождливым сентябрем последовал и сравнительно феноменальный октябрь, в течение которого в Эстонии выпало 157% от нормы осадков, сформированной на основании результатов 1981-2010 гг.

Самое большое количество осадков в октябре выпало в Вирсту (170,4 мм). В Таллинне норма была выполнена на целых 196%, а количество осадков составило 152,8 мм (рекорд принадлежит 1934 году и составляет 155,4 мм).
Личный рекорд установила Ляэне-Нигула — 155,8 мм.

Среднее количестве осадков по стране в октябре составило 115,3 мм, что составляет 157% от нормы (73 мм). Смотрите подробный график:

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