ГРАФИК: Немного спекуляций — как могла бы выглядеть новая коалиция

Ekspress Meedia

За последние недели члены Партии реформ неоднократно говорили о том, что не исключают возможности союза с Эстонской консервативной народной партией (EKRE). Также звучали мысли о возможности союза со Свободной партией.