ГРАФИК: Немного спекуляций — как могла бы выглядеть новая коалиция

За последние недели члены Партии реформ неоднократно говорили о том, что не исключают возможности союза с Эстонской консервативной народной партией (EKRE). Также звучали мысли о возможности союза со Свободной партией.
На прошлой неделе лидер реформистов Ханно Певкур сказал, что на самом деле он открыт к сотрудничеству с любой из представленных в парламенте партий.
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