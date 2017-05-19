19.05.2017, 13:30

ГРАФИК: Немного спекуляций — как могла бы выглядеть новая коалиция

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rus.delfi.ee
EST
<span style="margin-bottom: 0in">ГРАФИК: Немного спекуляций — как могла бы выглядеть новая коалиция</span>
Ekspress Meedia

За последние недели члены Партии реформ неоднократно говорили о том, что не исключают возможности союза с Эстонской консервативной народной партией (EKRE). Также звучали мысли о возможности союза со Свободной партией.

На прошлой неделе лидер реформистов Ханно Певкур сказал, что на самом деле он открыт к сотрудничеству с любой из представленных в парламенте партий.

Смотрите, какой теоретически могла бы стать новая коалиция:

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