ГРАФИК: Насколько велики прошедшие мимо Эстонии военные корабли ”Дмитрий Донской” и "Петр Великий"?

На днях мимо Эстонии прошли российская атомная подводная лодка ”Дмитрий Донской” и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Российские корабли направлялись в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня ВМФ.
Так как большая часть жителей Эстонии не видела корабли своими глазами, Delfi для наглядности сравнил их с некоторыми известными судами и другими внушительными объектами. Смотрите график!
Keila vald, Дом, 470 000 EUR
Tallinn, Квартира, 147 500 EUR
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