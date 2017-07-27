27.07.2017, 07:05

ГРАФИК: Насколько велики прошедшие мимо Эстонии военные корабли ”Дмитрий Донской” и "Петр Великий"?

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rus.delfi.ee
EST

На днях мимо Эстонии прошли российская атомная подводная лодка ”Дмитрий Донской” и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Российские корабли направлялись в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня ВМФ.

Так как большая часть жителей Эстонии не видела корабли своими глазами, Delfi для наглядности сравнил их с некоторыми известными судами и другими внушительными объектами. Смотрите график!

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