04.10.2017, 12:50

ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего
Madis Veltman

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, рейтинг премьер-министра Юри Ратаса по-прежнему превышает медианную отметку в 3 балла. В сентябре он составил 3,29 баллов, что чуть хуже августовских 3,32.

Наибольшие изменения заключаются в росте оценок со стороны сторонников Социал-демократической партии, которые оценили работу Ратаса в 3,42 баллов ( а августе 3,26), сторонники IRL — в 3,18 (2,88).

Graafika: Toom Tragel

Опрос проходил 5-18 сентября и охватил 1009 человек.

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