ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, рейтинг премьер-министра Юри Ратаса по-прежнему превышает медианную отметку в 3 балла. В сентябре он составил 3,29 баллов, что чуть хуже августовских 3,32.
Наибольшие изменения заключаются в росте оценок со стороны сторонников Социал-демократической партии, которые оценили работу Ратаса в 3,42 баллов ( а августе 3,26), сторонники IRL — в 3,18 (2,88).
Опрос проходил 5-18 сентября и охватил 1009 человек.
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