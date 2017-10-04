ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего

Madis Veltman

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, рейтинг премьер-министра Юри Ратаса по-прежнему превышает медианную отметку в 3 балла. В сентябре он составил 3,29 баллов, что чуть хуже августовских 3,32.