ГРАФИК: Народ хочет видеть в кресле премьера Кайю Каллас и Юри Ратаса, у соцдемов и IRL надежды нет

Сторонники социал-демократов и IRL предпочитают видеть в качестве премьер-министра лидеров других партий, пишет Eesti Päevaleht.

Проведенное впервые исследование на тему того, кто из лидеров партии подходит на должность премьер-министра, принесло несколько сюрпризов: к примеру, низкую поддержку кандидатов от соцдемов и IRL.

Больше всего поддержки (25%) имеет Кая Каллас, за которой идут Юри Ратас с 21% и Март Хельме с 10%.

Graafika: Toom Tragel

Евгений Осиновский получает всего 3%. Более того, за него выступает лишь 16% избирателей Социал-демократической партии. 26% сторонников партии поддерживают нынешнего премьера Юри Ратаса и 14% — будущего председателя Партии реформ Кайю Каллас.

”Специфика законов политики, помимо прочего, заключается в том, что находящийся у власти премьер-министр больше подходит на эту роль. Несмотря на то, что разница находится более или менее в рамках статистической погрешности, примечательно, что поддержка всех председателей ниже, чем их партий”, — прокомментировал результаты Осиновский.

Председателя IRL Хелира-Валдора Сеэдера поддерживает 3% респондентов в общем и 21% стороников партии в частности. 33% сторонников партии хотели бы видеть в кресле премьера Каллас. По словам Сеэдера, к данному опросу не стоит относиться излишне серьезно. ”В советское время социология была подпольной, зато теперь ее превратили в развлекательный балаган”, — сказал он.

По словам руководителя Turu-uuringute AS Юхана Кивиряхка, результаты опроса показывают, что избиратели соцдемов, IRL и Свободной партии по умолчанию свыклись с мыслью, что их любимая партия в лучшем случае попадет в коалицию, а вот на формирование правительства шансов нет. ”Главными претендентами на победу на грядущих выборах являются все же Центристская партия и Партия реформ. Поэтому лидеров именно этих партий люди видят наиболее вероятными претендентами на пост премьер-министра”, — сказал он.

Graafika: Toom Tragel

Из сторонников реформистов Каллас поддерживают 68%. Из сторонников Свободной партии — 32%.

В опросе приняли участие 1003 респондента, из которых 821 — граждане избирательного возраста.