ГРАФИК: Минувшие праздники привели к увеличению случаев домашнего насилия. Особенно плачевна ситуация в Ида-Вирумаа

К сожалению, во время праздников всегда увеличивается количество случаев домашнего насилия. Особенно плачевна ситуация в Ида-Вирумаа, пишет Eesti Päevaleht.

23 июня в квартире дома на улице Пауля Кереса в Нарве пьяный 19-летний молодой человек напал на свою 42-летнюю мать. Мужчина ранее уже был судим и даже находился на испытательном сроке. С разрешения суда его на один месяц заключили под стражу.

В тот же день на улице Олеви в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свои бывшую жену и уже в понедельник суд признал его виновным в ненадлежащем физическом обращении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с испытательным сроком в 1,5 года.

В этот же день в волости Кадрина между употребившими алкоголь супругами завязалась ссора, в ходе которой 47-летний муж толкнул 45-летнюю жену, в результате чего она получила травмы. Далее мужчина стал угрожать женщине убийством. Уголовное дело закончилось опортунитетом, согласно которому мужчина должен пройти лечение от зависимости и специальную программу.