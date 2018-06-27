27.06.2018, 18:02

ГРАФИК: Минувшие праздники привели к увеличению случаев домашнего насилия. Особенно плачевна ситуация в Ида-Вирумаа

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Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST 6
ГРАФИК: Минувшие праздники привели к увеличению случаев домашнего насилия. Особенно плачевна ситуация в Ида-Вирумаа
Kahjuks toob pühadeaeg paljudesse kodudesse tülid ja vägivalla. Üldjuhul kannatavad naised.Foto: Argo Ingver

К сожалению, во время праздников всегда увеличивается количество случаев домашнего насилия. Особенно плачевна ситуация в Ида-Вирумаа, пишет Eesti Päevaleht.

23 июня в квартире дома на улице Пауля Кереса в Нарве пьяный 19-летний молодой человек напал на свою 42-летнюю мать. Мужчина ранее уже был судим и даже находился на испытательном сроке. С разрешения суда его на один месяц заключили под стражу.

В тот же день на улице Олеви в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свои бывшую жену и уже в понедельник суд признал его виновным в ненадлежащем физическом обращении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с испытательным сроком в 1,5 года.

В этот же день в волости Кадрина между употребившими алкоголь супругами завязалась ссора, в ходе которой 47-летний муж толкнул 45-летнюю жену, в результате чего она получила травмы. Далее мужчина стал угрожать женщине убийством. Уголовное дело закончилось опортунитетом, согласно которому мужчина должен пройти лечение от зависимости и специальную программу.

Graafika: Toom Tragel

"Если посмотреть на вызовы, поступающие во время ”яановых праздников”, и количество случаев семейного насилия среди них, то картина вырисовывается грустная”, — говорит ведущий чиновник бюро профилактики и ведения производств по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович и добавляет, что, безусловно, это не все, что происходит в домах людей во время праздников.

Количество зарегистрированных полицией в этом году случаев семейного насилия почти на треть превышает показатели прошлого года. Согласно исследованиям, до правоохранительных органов доходить лишь около 40% случаев. ”К сожалению, мы можем вмешаться только тогда, когда нам об этом сообщают”, — сказала Митрахович.

”Одно дело — расследование этих случаев и наказание виновных. Мы занимались этим и целенаправленно будет заниматься и дальше. Но наряду с этим людям, пережившим насилие, крайне важна помощь местного сообщества и близких. Важно не держать информацию при себе и искать помощи. У полиции, службы по защите жертв насилия, центров помощи женщинам”.

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