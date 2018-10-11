11.10.2018, 22:00
ГРАФИК: Кто он — самый щедрый жертвователь своей родной партии? А чей вклад — сравнительно скромен?
Ниже приводим графики, на которых вы можете прочесть: кто и сколько пожертвовал денег своей партии в третьем квартале этого года.
Ниже приводим графики, на которых вы можете прочесть: кто и сколько пожертвовал денег своей партии в третьем квартале этого года.
Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
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