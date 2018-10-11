ГРАФИК: Кто он — самый щедрый жертвователь своей родной партии? А чей вклад — сравнительно скромен?

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Toomas Tõniste Foto: Madis Veltman

Ниже приводим графики, на которых вы можете прочесть: кто и сколько пожертвовал денег своей партии в третьем квартале этого года.