25.10.2018, 13:27

ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета

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"они хотят знать, о чем говорит Владимир Путин"
Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
 
EST 2
Päev PBK-ga
PBK reporterFoto: Priit Simson

Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.

По мнению режиссера и бывшего главы ETV Ильмара Раага, нет разницы, что смотрят русские: ПБК или РТР Планета, так как ”оба канала получают инструкции из Кремля”.

Ввиду того, что количество зрителей обоих каналов постоянно уменьшается, по его мнению, нет смысла раздувать проблему. ”Эстония слишком мала для того, чтобы Россия концентрировалась на нашем рынке”, — уверен Рааг.

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