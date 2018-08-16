ГРАФИК: Количество клиентов домов призрения резко выросло — почему?

В 2010 году в домах призрения было 5485 человек, семь лет спустя — 7866.

"Дом призрения мог бы быть выбором в том случае, если по-другому невозможно — как в случае очень тяжелой деменции, когда больной нуждается в присмотре 24/7", — говорит главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Кетри Куппер.

Маарьё Мяндмаа, который руководит AS Hoolekandeteenused, занимающимся по большей части специальной опекой, но немного и общим попечительством, называет главной проблемой то, что услуги остаются недоступными.

"Если количество клиентов услуги общего попечительства выросло, то количество людей на домашней опеке — нет, скорее, оно в какие-то годы даже уменьшилось", — констатирует руководитель отдела попечительства Министерства социальных дел Хяли Тарум.

Она указывает, что упор идет на дома призрения, а домашняя опека остается без внимания.

Эту услугу организуют местные самоуправления, потому что предполагается, что социальный работник местного самоуправления знает местных жителей лучше всего.

"Одно дело демографический тренд. Другое — способность наших пожилых справляться в домашних условиях. Поскольку во многих самоуправлениях нет сети поддерживающих услуг, у многих семей не остается другой возможности, как только поместить нуждающегося в уходе человека в дом призрения. Это и есть главная проблема: дом призрения — первое и зачастую единственное решение", — говорит Мяндмаа, который против этого.