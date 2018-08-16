ГРАФИК: Количество клиентов домов призрения резко выросло — почему?

За семь лет количество жильцов домов призрения в Эстонии увеличилось почти на треть, пишет Eesti Päevaleht.
В 2010 году в домах призрения было 5485 человек, семь лет спустя — 7866.
"Дом призрения мог бы быть выбором в том случае, если по-другому невозможно — как в случае очень тяжелой деменции, когда больной нуждается в присмотре 24/7", — говорит главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Кетри Куппер.
Маарьё Мяндмаа, который руководит AS Hoolekandeteenused, занимающимся по большей части специальной опекой, но немного и общим попечительством, называет главной проблемой то, что услуги остаются недоступными.
"Если количество клиентов услуги общего попечительства выросло, то количество людей на домашней опеке — нет, скорее, оно в какие-то годы даже уменьшилось", — констатирует руководитель отдела попечительства Министерства социальных дел Хяли Тарум.
Она указывает, что упор идет на дома призрения, а домашняя опека остается без внимания.
Эту услугу организуют местные самоуправления, потому что предполагается, что социальный работник местного самоуправления знает местных жителей лучше всего.
"Одно дело демографический тренд. Другое — способность наших пожилых справляться в домашних условиях. Поскольку во многих самоуправлениях нет сети поддерживающих услуг, у многих семей не остается другой возможности, как только поместить нуждающегося в уходе человека в дом призрения. Это и есть главная проблема: дом призрения — первое и зачастую единственное решение", — говорит Мяндмаа, который против этого.
Модели домов призрения есть разные. Мяндмаа приводит модель Северных стран. Там есть дома призрения, где пожилой человек платит за аренду, чтобы он мог размещаться в безопасной среде, в то же время самостоятельно справляясь со своей жизнью. "Им не нужно активно заниматься. На другом конце такие дома призрения, где человек не справляется, ему помимо размещения нужно то, чтобы кто-то постоянно следил за показателями его здоровья, готовил еду, ухаживал", — перечисляет Мяндмаа.
Мяндмаа признает, что найти новых работников им очень сложно, а работа в попечительстве требует много человеческих ресурсов. "Место обычной сиделки малопривлекательно, туда приходит человек, у которого нет другого выбора или который привык это делать. Хочу подчеркнуть, что это очень благодарная работа".
Также Мяндмаа указывает, что рабочая сила становится все более мобильной, люди не думают о связанных с уходом с утра до вечера рабочих местах — они хотят, чтобы у них был выбор, а с гибкостью в сфере опеки сложно.
По словам Мяндмаа, они находят людей, которые сами не додумались до того, что могли бы работать в этой области, но ищут работу. Некоторые пришли по объявлению или попали в поле зрения руководителя по персоналу дома призрения. С ними беседуют, объясняют, они приходят и пробуют. Но это сложно, нужно ходить на ярмарки труда.