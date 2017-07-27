ГРАФИК: Клиенты Riigi Kinnisvara AS ежедневно обнаруживают проблемные места

Клиенты Riigi Kinnisvara AS каждый день обнаруживают проблемные места, тормозящие сотрудничество. В числе ставших достоянием общественности значатся, например, сомнительные тендеры, излишняя бюрократия и кусачие цены. Необходимость изменений признает и министр государственного администрирования, пишет Eesti Päevaleht.

Вчера Delfi и Eesti Päevaleht писали о том, что выигравшая конкурс поставки госфирмы Riigi Kinnisvara AS (RKAS) охранная фирма USS Security Eesti AS в случае тревоги не может приехать на место за требуемые десять минут. RKAS в курсе проблем с охранной услугой в Южной Эстонии и теперь выражает готовность при повторении нарушений прекратить договор с охранной фирмой.

На горячим следам высказался и заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Тауно Туйск. ”Как представитель одного из самых крупных клиентов RKAS я вижу и чувствую ежедневно недочеты, которые мешают слаженной работе и довольству RKAS”, — сказал Туйск.

Toom Tragel

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер, бывший министр сельского хозяйства, из плюсов RKAS привел масштабность и компетентность, но отметил, что отрицательных моментов все же больше. ”Несомненно, минусы перевешивают возможные преимущества”, — сказал он.

По его мнению, передача госучреждения RKAS могла бы происходить на добровольной основе, и предприятие могло бы конкурировать на рынке с другими фирмами недвижимости. Он отметил, что много лет назад правительство решило создать учреждение по типу управления делами Совета министров СССР, и это оказалось неразумным.

В качестве минусов Сеэдер назвал бюрократию и высокую стоимость услуги на выходе. Кроме того, с переходом госучреждений к RKAS у первых исчезло всяческое чувство хозяина. ”Все — арендаторы. Пользователи имущества больше сами не принимают решений. Это привело к большому спаду в ведении хозяйства всего государственного имущества”, — подчеркнул он.

По словам Сеэдера, RKAS — слишком большой конгломерат, управление которым не по силам как руководству фирмы, так и политикам.

”Инвестиционная политика государства находится в заложниках RKAS. Они диктуют планы и договора. Вся информация находится там, и эта система негибка”, — сказал Сеэдер.