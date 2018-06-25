25.06.2018, 08:03

ГРАФИК: Как в этом году выпускники сдали госэкзамены. Сравнение с прошлым годом


rus.delfi.ee
EST

По сравнению с прошлым годом результаты государственных экзаменов в этом году стали лучше.

Смотрите график!

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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