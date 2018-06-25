ГРАФИК: Как в этом году выпускники сдали госэкзамены. Сравнение с прошлым годом

По сравнению с прошлым годом результаты государственных экзаменов в этом году стали лучше.
Смотрите график!
По сравнению с прошлым годом результаты государственных экзаменов в этом году стали лучше.
Смотрите график!
Projekti-müügijuht
UPONOR (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 02.07.2018
Raamatupidaja
VOLVO ESTONIA OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 29.06.2018
Online juhtivraamatupidaja
OLYMPIC CASINO EESTI AS (ARISTA)
Tähtaeg: 01.07.2018
Digitaalse transformatsiooni projektimeeskonna lii…
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL
Tähtaeg: 30.06.2018
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