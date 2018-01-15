15.01.2018, 19:51

ГРАФИК: Как поменяется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти

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rus.delfi.ee
EST

На следующей неделе в среду на перекрестке Хааберсти в Таллинне вновь изменится организация дорожного движения, которое будет действовать до весны. Связаны изменения с началом второго этапа строительства шоссе Палдиски.

На следующей неделе в среду на перекрестке Хааберсти в Таллинне вновь изменится организация дорожного движения, которое будет действовать до весны. Связаны изменения с началом второго этапа строительства шоссе Палдиски.

Для движения в сторону центра города будет открыт со стороны, прилегающей к зоопарку, один ряд над строящимся туннелем.

На направлении от центра города движение будет также идти поверх туннеля.

Остановка Хааберсти возвращается назад, примерно на 170 метров в сторону перекрестка — у ряда для движения к центру города. Ликвидируется временный тротуар на проезжей части улицы Эхитаяте и вновь будет задействован проход для пешеходов по парку на улице Эхитатяте, 152.

Доступ к бензозаправке "Circle K" обеспечивается с улицы Хааберсти.
Такая организация движения будет действовать до весны.

Участников движения просят строго соблюдать требования средств организации движения!

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