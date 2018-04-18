18.04.2018, 21:34

ГРАФИК: Из Санкт-Петербурга в Мурманск: мимо Эстонии пройдет российская плавучая атомная станция ”Академик Ломоносов”. Говорят, что бояться нечего

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rus.delfi.ee
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20 апреля начнется транспортировка плавучей атомной станции ”Академик Ломоносов” из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Как писал ранее ТАСС, энергоблок "Академик Ломоносов" является основным элементом будущей плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке (Чукотский автономный округ). Это уникальный и первый в мире проект мобильного энергоблока малой мощности. Основная цель проекта — обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Как указывают в госкорпорации "Росатом", электростанция разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

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